O projeto ‘Sua Majestade, Chico Gil’ foi selecionado no edital Conexão Mestres da Cultura, da Secel, e contará com livro, documentário e site

‘Sua Majestade, Chico Gil’, que homenageia a vida e obra do músico conhecido como ‘rei do lambadão’, será lançado nesta quinta-feira (27.01) em live show realizada em Poconé, às 19h30. O espetáculo será transmitido ao vivo pelo canal oficial do projeto no youtube, e contará com participação dos pioneiros do gênero musical Júnior Magrão e Zé Moraes.

"O Zé Moraes foi o cara que promoveu a fusão do rasqueado cuiabano com a lambada paraense e o carimbó; o Júnior foi quem aumentou o BPM [batidas por minuto] da bateria para o novo ritmo. Então, foram os dois juntos que formularam a composição do lambadão que conhecemos com Chico Gil", explica a jornalista e mestre em Cultura Contemporânea, Lidiane Barros, proponente do projeto.

Os dois músicos também foram os responsáveis por incentivar Chico Gil, parceiros na banda Novo Espaço, a investir no lambadão. “Foi pra eles que o Chico Gil apresentou suas primeiras composições ‘Morena Pequena’ e ‘Telefone’, assim como o hino ‘Ei, Amigo’”, explica Lidiane.

Selecionado no Edital Conexão Mestres da Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), e produzido com recursos da Lei Aldir Blanc, o projeto contempla também o lançamento de um livro de crônicas, um documentário e um site.

“Muito nos orgulha a iniciativa de contar essa história, com fatos até então desconhecidos, de uma figura que é a expressão máxima do lambadão, movimento de músicos aguerridos, que atuam de forma incansável pelo sustento de suas famílias e por amor ao movimento”, destaca o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Beto Dois a Um.

Chico Gil, o Rei do Lambadão

Com trajetória artística reconhecida pela periferia e Baixada Cuiabana, o cantor e compositor Chico Gil passou de garimpeiro a rei do lambadão, deixando seu nome na história da cultura mato-grossense ao popularizar o ritmo.

“Sua paixão pela música e suas iniciativas ajudaram a projetar uma nova indústria fonográfica da música popular, calcada em sistemas não-oficiais de produção e comércio, em pleno solo mato-grossense. Assim nascia o movimento do lambadão”, destaca Lidiane.

Em menos de uma década, o cantor e letrista lançou três álbuns, realizou shows e estabeleceu padrões artísticos. Chico Gil nasceu em Poconé, no ano de 1957, e morreu em um trágico acidente de carro quando viajava para apresentações no interior, em 2000.

Serviço

Lançamento: Sua Majestade, Chico Gil

Data: 27 de janeiro de 2022 (quinta-feira), às 19h30

Local: Canal do Youtube

Mais informações: Instagram e Facebook

www.chicogil.com.br

