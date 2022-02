Um anseio antigo da população, que sofria com os acidentes na perimetral, foi solucionado. A sensação e de dever cumprido, mas lembrando sempre que tem muito trabalho pela frente. A instalação dos semáforos na perimetral Rogério Silva, de novembro até agora, segundo dados do Corpo de Bombeiros e da Direção de Trânsito, houve uma redução significativa de 80% no número de acidentes leves e, após a instalação, não houveram vítimas fatais na perimetral.

A Direção de Trânsito atuou forte nesse sentido, com toda parte administrativa e operacional, bem como a fiscalização do andamento da obra e sua ativação. O Diretor de Trânsito Fernando de Carvalho destaca a importância do trabalho em equipe: "A gestão se empenhou para colocar esse conjunto semafórico, parabenizo nosso núcleo administrativo, pois essa era uma das metas da gestão, e foi um trabalho em conjunto que está trazendo benefícios para a população.