Destaques 10/02/2022 07:39 Alta Floresta: menor fica ferido em acidente envolvendo moto e caminhonete na MT-208 Um acidente entre uma caminhonete e uma moto foi registrado na tarde de ontem na rodovia MT-208, em Alta Floresta. A moto era conduzida por um menor de 16 anos. De acordo com informações, a caminhonete seguia na rodovia MT-208 teria realizado manobra a esquerda para adentrar na MT-325 sentido bairro Jardim Araras quando o motociclista acabou atingindo a lateral dianteira esquerda do veículo. A moto foi parar em uma vala existente nas margens da rodovia. O menor sofreu escoriações, suspeita de fratura no tórax, corte próximo a mão direita e escoriações nas duas pernas. Ele foi imobilizado e encaminhado ao Hospital Regional de Alta Floresta.

