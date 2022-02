Destaques 10/02/2022 09:21 LINDOMAR LEAL I Assessoria de Imprensa Vereadores de Alta Floresta participam de reunião com representantes da Via Brasil Representantes da concessionária assumiram o compromisso de realizar obras de estruturação nos trevos da Rodovia MT-208, com acesso para a Perimetral Rogério Silva e Avenida Ariosto da Riva. Divulgação Os vereadores Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, e Francisco Ailton dos Santos (Republicanos) participaram na manhã desta quarta-feira (09) de uma importante reunião no gabinete do prefeito Valdemar Gamba (PSD) com representantes da Concessionária Via Brasil. O assunto principal da reunião foi as obras estruturantes na Rodovia MT-208, principalmente no perímetro urbano, previstas no contrato de concessão, mas que até o momento não foram executadas pela concessionária. Tuti e Ailton reforçaram a cobrança para a execução das obras e explicaram aos diretores da Via Brasil como as melhorias serão importantes principalmente para evitar acidentes de trânsito, inclusive com vítimas fatais. Cientes das responsabilidades da concessionária, os diretores assumiram o compromisso de acelerar o processo de execução das obras no trevo que dá acesso a Perimetral Rogério Silva e no trevo de acesso a Avenida Ariosto da Riva. Conforme os vereadores, os diretores não apresentaram prazo para início das obras, mas asseguraram que os projetos estão em fase de elaboração e as obras devem começar após o período chuvoso. Participaram da reunião o secretário de infraestrutura, Roberto Patel, e o diretor de trânsito, transporte e segurança, Fernando Leite de Carvalho.

Voltar + Destaques