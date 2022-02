Destaques 10/02/2022 09:37 Redação I Nativa News Homem é detido por tráfico em Alta Floresta após tentar fugir de abordagem policial Divulgação O jovem de 21 anos foi detido após tentar fuga em veículo e posterior fuga em meio área de mata. Caso registrado pela Polícia Militar por volta das 02h20 nesta quinta-feira (10) no bairro Jardim Guaraná em Alta Floresta. Produtos entorpecentes foram apreendidos e o suspeito conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

De acordo com registro da Polícia Militar, durante rondas de rotina no bairro Jardim Imperial a guarnição se deparou com o veículo Corsa que ao notar a presença da polícia iniciou a fuga em alta velocidade, passando por várias ruas até uma estrada de chão aos fundos do Jardim Guaraná, onde parou o veículo e o suspeito tentou fuga.

O jovem abriu a porta do passageiro e saiu para uma área de mata e entulhos, ao ser abordado o jovem se rendeu gritando: “perdi, perdi, o flagrante esta tudo lá no carro". No interior do veículo os militares localizaram uma grande quantia de produto entorpecente análogo à maconha. O suspeito foi então conduzido até a Central de Operações da Polícia Militar, onde tentou quebrar o aparelho celular. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências que o caso requer.

Voltar + Destaques