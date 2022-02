Destaques 10/02/2022 13:12 Redação I Nativa News Idoso é resgatado próximo a rio após 2 dias desaparecido em Apaicás Foto: Reprodução O idoso foi localizado por volta das 09h da manhã desta quinta-feira (10) após dois dias desaparecido em uma área de mata na zona rural do município de Apiacás. Ele foi encontrado às margens de um rio, em companhia do cachorro. Almerindo de 87 anos havia saído para buscar gado. Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar nas buscas, que já estava sendo realizada por vizinhos. O casal reside no sítio Ouro Verde, cerca de 14 quilômetros do núcleo urbano do município de Apiacás. A mulher relatou que por volta das 08h da manhã da última terça-feira o esposo havia saído para olhar um gado, mas não retornou. Relatando que o esposo tem problemas cardíacos e que faz uso de medicação, ainda que tem problemas com a memória, que a demora em retornar a faz temer pela vida do marido. Orientado, o idoso foi localizado do outro lado do rio nesta manhã, sentado próximo uma moita. Recebeu os primeiros cuidados ainda no local, por militares do Corpo de Bombeiros e transportado em segurança para atendimento médico. Registro feito por populares no local mostram o alívio da idoso ao ver o marido bem.

Voltar + Destaques