Destaques 10/02/2022 16:26 Redação I Nativa News Alta Floresta: Suspeito de furto é reconhecido e detido após denúncia Foto: Divulgação Os furtos foram registrados na madrugada do último sábado (05), quando imagens de circuito interno flagraram o momento da invasão. Na ocasião cerca de R$ 5 mil em mercadorias foi levado em uma loja do Centro Comercial, no centro do município de Alta Floresta. Na noite desta quarta-feira (09) um homem de 37 anos foi detido e confessou o furto.

Conforme registro da Polícia Militar, uma ligação anônima informava a suspeita de que o homem que estava em estabelecimentos na Av. Mato Grosso era o responsável pelos furtos, com base nas imagens que circularam em redes sociais. Uma guarnição saiu em diligências nas proximidades da rotatória do bairro Cidade Alta.

O suspeito foi abordado, pouco após as 20h próximo a igreja Assembleia de Deus, vestindo a mesma camiseta que vestia na madrugada do furto na loja de bijouterias. O homem acabou confessando o furto, relatando que estava bêbado no ato e que, portanto, não sabia onde exatamente havia deixado os produtos do furto, se lembrando apenas que era em uma rua sem saída.

Rondas foram realizadas, mas nada foi localizado pelos militares. Já na residência do suspeito foi encontradas três pulseiras, ainda com etiqueta. Diante a situação o homem foi conduzido à Central de Operações da Polícia Militar, boletim registrado e então encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

