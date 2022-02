Destaques 10/02/2022 17:15 Assessoria | PMAF Educação implanta método alemão com o Programa Alfabetiza Alta Floresta Foto: Divulgação A educação na rede municipal de ensino em 2022 passa a contar um novo método de alfabetização, é o Programa Alfabetiza Alta Floresta que foi apresentado no decorrer da Jornada Pedagógica 2022, capacitando os profissionais da educação para a aplicação do método em todas as unidades de ensino. O método IntraAct de Alfabetização, é utilizado há 30 anos na Alemanha, garante a alfabetização rápida e eficiente das crianças nesta fase. Esta adesão vem de encontro ao cuidado com a educação em Alta Floresta. No Brasil esse método foi aplicado pela primeira vez pela professora Psicopedagoga Irene Mendes Duarte, com um grupo de 40 crianças no ano de 2021, na escola Municipal Professor Benjamin Padoa, entre elas, duas crianças especiais. O método foi apresentado e adotado, diante as perdas educacionais no quadro pandêmico, o objetivo é que o programa de alfabetização das crianças, possa ajudar não apenas as turmas individuais, mas em todas as escolas, com aprendizagens significativas que deverão contribuir para ressignificar o papel da escola. “Com a aplicação deste método, essas crianças especiais passaram a ser alfabetizadas no prazo de 7 a 8 meses, respeitando o ritmo de aprendizagem de cada criança. Quando este método foi aplicado com crianças sem dificuldades de aprendizagem, o processo de alfabetização levou apenas quatro meses, com as crianças já apresentando a construção da Consciência Fonológica em três meses.”, destacou a Psicopedagoga Irene Mendes Duarte. Esta é uma das belezas deste método, a simplicidade na apresentação e condução por parte do educador, que proporciona ao aprendiz ser participante ativo em todos os processos, aperfeiçoam conhecimentos, habilidades e competências. O ano letivo municipal terá início na próxima segunda-feira, dia 14 de fevereiro. Professores e todo o corpo da rede de ensino passam por preparo e capacitação para o retorno das atividades presenciais, com o objetivo de garantir um retorno seguro, seguindo todos os protocolos de segurança relacionados à pandemia do novo coronavírus.

