Destaques 11/02/2022 05:01 Arão Leite/J. Cidade CERCO AO CV: Polícia Civil confirma que tráfico usa AF como rota Município polo do extremo norte de Mato Grosso, Alta Floresta foi um dos alvos da Operação Impactos, da Polícia Civil. A ação desencadeada na terça-feira aconteceu simultaneamente em 22 cidades do estado, sendo todas usadas como rota do tráfico ou referência na distribuição e comercialização de entorpecente.

A operação foi deflagrada pela Delegacia Especializada de Repressão ao Tráfico (DRE), resultando em 24 prisões que vão desde líderes de uma facção criminosa até os chamados ‘donos de bocas’ que realizam a distribuição do entorpecente. Muitos mandados de busca foram realizados, resultando em documentos, veículos, armas, dinheiro e muita droga apreendida, além de pessoas presas. No caso de Alta Floresta, foram 12 mandados de buscas cumpridos e numa residência na Rua T-4, setor Industrial policiais localizaram um verdadeiro arsenal, com destaque para um fuzil 556, duas pistolas, centenas de munições de calibres como 556, nove milímetros, 12 e 357. Há informações que nesta residência uma pessoa foi presa, mas não há confirmação do nome.

Outros municípios da região como Colíder, Paranaíta e Nova Monte Verde amanheceram com muitas viaturas cumprindo buscas. A delegada Ana Paula Reveles Carvalho coordenou as ações na região e destacou que o resultado foi positivo.

Voltar + Destaques