Destaques 11/02/2022 07:07 Caminhão “julieta” tomba após ponte de madeira ceder em vicinal de Alta Floresta O incidente foi registrado no início da noite da última quarta-feira (09) em uma estrada vicinal na região da 3ª Leste, zona rural do município de Alta Floresta. Apenas danos materiais foram registrados. A carreta do tipo "Julieta" estava carregada com soja, o veículo trafegava na região da comunidade Santa Cruz das Paineiras, quando ao passo sobre uma ponte de madeira, está não suportou o peso e quebrou.

A carreta tombou a parte dianteira, a "Julieta" não chegou a passar pela ponte. Parte da carga ficou espalhada. Ainda na manhã de ontem, conforme a assessoria de comunicação da prefeitura, uma equipe da secretaria de infraestrutura se deslocou até o local para auxiliar do destombamento da carreta e início dos trabalhos de recuperação da ponte.

