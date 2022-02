Destaques 11/02/2022 10:15 Sema recebe filhote de jaguatirica resgatado pela Polícia Civil em Nova Monte Verde Animal foi resgatado pela Polícia Civil do Município com apoio da Diretoria Regional da Sema de Alta Floresta A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) recebeu, na manhã desta sexta-feira (11.02), um filhote de jaguatirica que foi resgatado pela Polícia Civil de Nova Monte Verde em uma propriedade rural. A Diretoria Regional da Sema de Alta Floresta encaminhou o animal para os cuidados do Hospital Veterinário da Universidade Federal (UFMT) de Sinop. O animal está sendo transportado para receber os cuidados especializados necessários. Conforme relato dos moradores da região, o animal foi inicialmente capturado em uma região de rodovia, e levado para esta propriedade particular. Em seguida, a denúncia foi feita para a polícia do município, que identificou a propriedade e realizou o resgate. A Sema orienta que quem encontrar filhotes de animais silvestres, ou até mesmo animais adultos que estejam em ambiente urbano, ou com ferimentos, que o procedimento correto é entrar em contato com a Sema ou com a Polícia Militar, que aciona o Batalhão Ambiental para a retirada do animal. Com a entrega voluntária do animal é possível que ele tenha os cuidados necessários e consiga ser reabilitado para o retorno ao seu habitat natural.

