Destaques 11/02/2022 13:26 Assessoria de Imprensa Conselho Municipal de Saúde diz que teste seletivo ou concurso público resolveria problemas com servidores Situações polemicas seriam facilmente resolvidas por teste seletivo ou concurso publico Foto: Divulgação O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Thiago Incerti, ressaltou que muitas das situações que chegam ao colegiado poderiam ser facilmente resolvidas por teste seletivo ou concurso público. Segundo Thiago, o Conselho Municipal de Saúde foi um dos órgãos que se posicionou a favor do Concurso, na última conferência de saúde – sendo que outras instituições que dizem defender servidores até agora se contiveram em enviar ofícios ou notas pífias a administração. Segundo o Presidente há um TAC, desde 2013 que não vem sendo cumprido, e infelizmente devido a inúmeros acordos políticos secretarias acabam engessadas, e assuntos administrativos acabam indo parar no Colegiado. Segundo Thiago “ com a pandemia, muitos servidores estão no limite, alguns estão há anos trabalhando sem férias, cansados, saturados “ e pouco se fala em valer o mínimo de direito desses servidores. De acordo com o conselheiro, o PCCS não é empecilho, pois desde o último concurso em 2012, os valores foram modificados, sendo que um técnico de enfermagem 40 horas em início de carreira ganhando pouco mais de R$ 2000,00 reais, descontado a previdência que subiu para 14 %, temos um salário líquido médio de 1700 reais. Os médicos 40 horas, sem a verba indenizatória, possuem salário inicial de 7800 reais, o que acaba ocasionando alta rotatividade nos cargos, já que a verba transitória pode ter caráter temporário, a mercê do Gestor. ” O que se pede é apenas a substituição dos cargos, muitos servidores se aposentaram ou deixaram o serviço público e isso acarretara graves problemas de previdência futuro e rotatividade nos profissionais “

