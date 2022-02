O Corpo de Bombeiros Militar de Alta Floresta inaugurou as obras do Projeto Social Bombeiros do Futuro (PSBF) e Proteção da Amazônia. A cerimônia foi realizada no dia 1º de fevereiro. As ações somente foram possíveis devido a destinação de 958 mil reais feita pela Vara do Trabalho da cidade e Ministério Público do Trabalho (MPT/MT).

O prédio inaugurado possui 400m² e possui duas salas com toda a estrutura e equipamentos necessários para fiscalização e combate a incêndios florestais na região do Alto do Tapajós, que abrange os municípios Apiacás, Carlinda, Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes, Paranaíta e Alta Floresta, no extremo norte do estado.

As novas instalações também contêm cozinha, refeitório e sala de aula para atender participantes do Projeto Social Bombeiros do Futuro. Tratam-se de crianças e pré-adolescentes de 8 a 12 anos em situação de vulnerabilidade inscritos em programas do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

O recurso repassado é resultado de uma compensação por danos morais coletivos pela existência de irregularidades no canteiro de obra da construção da Usina Teles Pires, no município de Paranaíta. O acordo judicial que propiciou a transferência foi firmado pela Companhia Hidrelétrica Teles Pires S.A. com o MPT, homologado pelo Tribunal Superior do Trabalho em janeiro de 2021.

A destinação dos valores foi autorizada pela juíza da Vara de Alta Floresta, Janice Schneider Mesquita, que participou da solenidade de inauguração. "Os recursos financeiros destinados aos projetos aqui na região de Alta Floresta são oriundos de Ação Civil Pública ajuizada pelo MPT visando à recomposição do dano causado na região. Essa é a razão pela qual esses valores não são direcionados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador ou outro fundo da União, porque entendemos que o recurso deve ser alocado na região onde ocorreu o dano. Estes são projetos de grande alcance e de grande benefício para a comunidade local”, disse.

Obra

De acordo com o comandante do Comando Regional VII, tenente coronel BM Ranie Pereira Sousa, a destinação mudou a realidade da unidade, que carecia de espaço físico adequado. “Agradecemos a parceria da Justiça do Trabalho de Alta Floresta e do MPT, que acolheram a necessidade do Corpo de Bombeiros desta cidade. Foi uma conquista que resultará numa melhor prestação de serviços à sociedade. Foram meses árduos para realizarmos uma edificação moderna, que hoje se torna realidade”.

O comandante explica que foram investidos R$650 mil na obra e os outros R$308 mil para compra de materiais, equipamentos e mobiliário. “Com isso, nós criamos a primeira Sala de Situação Descentralizada, que é uma sala especial com três monitores de 65 polegadas, voltados para a fiscalização das queimadas e dos incêndios florestais aqui na região Norte”. Também foram adquiridos drones, capacetes, câmeras, radiocomunicadores, GPS, computadores, televisores, mesas de reunião, datashow e sistema de som amplificado.