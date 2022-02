Destaques 12/02/2022 07:42 Arão Leite/J. Cidade QUAL É A LIGAÇÃO: Polícia apura execução de pai e filho em Alta Floresta Qual a ligação do crime contra Paulo Cardoso dos Santos Freitas, de 50 anos e do filho dele, Emanuel Lopes de Freitas, de 20 anos. Um foi morto dentro do quarto 201, de um hotel quase na esquina do Setor F, região central da cidade. Já o outro, seu corpo foi encontrado já em adiantado estado de decomposição, próximo da estrada vicinal primeira norte.

No início da semana passada Paulinho coimo era conhecido, foi assassinado pouco tempo depois de chegar ao hotel na Avenida Ludovico da Riva. Pelo menos três elementos chegaram armados, perguntaram onde ele estava e foram até o quarto 201 onde efetuaram vários disparos contra o garimpeiro.

Mas pouco tempo depois do crime já havia informação de possível assassinato do filho dele no bairro Cidade Bela. Só que não foi confirmada a morte. Contudo, o jovem de 20 anos não foi também encontrado. Somente no sábado, dia 5, a informação de um cadáver na vicinal primeira norte e a família acabou reconhecendo como sendo Emanuel Lopes Freitas.

O pai dele, há pouco mais de um ano foi autor de um homicídio. Matou uma mulher ao lado de uma lanchonete no bairro Cidade Alta. A Polícia Civil investiga se o crime tem ligação e qual a motivação também da morte do rapaz. Não há ainda, informações sobre suspeitos.

Voltar + Destaques