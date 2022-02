Destaques 12/02/2022 08:30 Redação I Nativa News Motorista com sintomas de embriaguez perde o controle veículo e tomba em avenida de Alta Floresta Foto: Divulgação O caso foi registrado pela Polícia Militar Às 04h25 neste sábado (12) na área central de Alta Floresta. A condutora de veículo, mulher de 29 anos, recusou atendimento médico e foi conduzida à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências. O caso ficou registrado como dano e conduzir veículo sob influência de álcool ou substância psicoativa. Conforme registro, para os militares a mulher, que apresentava visível estado de embriaguez alcoólica, relatou que seguia na Avenida Ludovico da Riva e que realizaria uma conversão na travessa Álvaro Teixeira (em frente à prefeitura) e acabou perdendo o controle da direção. Saindo da pista de rolagem, vindo a colidir em um poste e tombar seu veículo Honda/WR-V. No local a condutora negou atendimento médico e foi posteriormente conduzida para as providências que o caso requer.

