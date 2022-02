Destaques 12/02/2022 08:38 Acidente envolvendo três veículos deixa feridos em Alta Floresta Foto: Reprodução O acidente que envolveu três veículos foi registrado no final da manhã desta sexta-feira (11) no setor D em Alta Floresta. Os três condutores foram encaminhados ao Hospital Regional Albert Sabin para atendimento médico, onde foram ouvidos pela Polícia Militar, que registrou o acidente. Conforme relatos dos envolvidos, para a Polícia Militar, a mulher de 44 anos conduzia o veículo e estava parada na esquina com a rua D-5, aguardando para adentrar a avenida. Sentido perimetral para o Centro, na avenida, seguia o segundo veículo conduzido por uma mulher de 37 anos, que indicou que adentraria na rua D-5 onde o veículo aguardava para seguir. No momento da conversão o terceiro veículo, uma motocicleta conduzida por um adolescente de 14 anos, que seguia na avenida sentido centro à perimetral, acabou colidindo contra a outra motocicleta, provocando o acidente com os três veículos. Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou o atendimento às vítimas. Guarda Municipal de Trânsito foi acionada para as medidas administrativas cabíveis.

