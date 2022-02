Destaques 12/02/2022 19:08 Jornal Mato Grosso do Norte Alta Floresta: Vacina de covid-19 em crianças de 5 a 11 anos está com boa aceitação A campanha de vacina em crianças a partir dos 5 aos 11 anos em Alta Floresta, conforme a enfermeira Marinez Olímpia da Cunha, da Vigilância Epidemiológica, está tendo uma boa aceitação e os pais estão procurando a Sala de vacina para fazer a imunização de seus filhos. Até na quarta-feira, 9, mais de mil crianças estavam cadastradas, aguardando o chamado para serem vacinadas. E 314 crianças já foram vacinadas. As inscrições são feitas no site da prefeitura de Alta Floresta. No entanto, Marinez disse que está ocorrendo um ruído que está atrapalhando a comunicação. Conforme ela, os números de telefones cadastrados para o contato, não dá certo a ligação e está havendo uma dificuldade para fazer o agendamento da data da vacina. “Estamos tendo problemas para fazer o contato. A gente liga muitas vezes e não dá certo a ligação. Os pais não atendem, vai direto para a caixa de mensagem, ou o telefone cadastrado não está certo. Portanto, se os pais acharem que está demorando muito para seu filho ser chamado, nos pro[1]curem para vermos o que realmente está acontecendo, ou se atentar em atender o telefone”, alerta Marinez. Por outro lado, ela observa que a aceitação da vacina em crianças de 5 a 11 anos está surpreendendo pela quantidade de procura. “Achei que teríamos uma dificuldade maior na vacina das crianças. Talvez devido o retorno das aulas presenciais, os pais estão procurando levar os filhos para serem vacinados, não todos, mas uma grande parcela”, avalia. Porém, ela diz que é importante cada vez mais, que os pais se conscientizem da importância da vacina e procurar fazer o cadastro para vacinar suas crianças. MORTE - Esta semana Alta Floresta registrou o primeiro óbito de criança por covid-19. Uma menina de 12 anos, estudante da Escola Cecília Meirelles, que estava internada no hospital Regional, teve complicações e morreu. A secretaria municipal de Saúde confirmou que ela estava positivada para a covid e tinha comorbidades associadas. Conforme as informações, ela ainda não tinha sido vacinada. De acordo com a secretária Municipal de Saúde, Sandra Mello, desde o início da pandemia da covid-19, 943 crianças de 0 a 12 anos, foram contaminadas pelo vírus. Atualmente, 46 estão positivadas.

