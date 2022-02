A prática de golpes pela internet tem se tornado rotineira, no estado de Mato Grosso casos são registrados diariamente. No decorrer da última semana a Polícia Civil, por meio de ações realizadas pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI), recuperou mais de R$ 35,5 mil, subtraídos de diferentes vítimas. O trabalho realizado pela equipe da DRCI atende vítimas de Cuiabá e do interior do estado, assim como de outros estados do país.



Uma das vítimas que teve o valor recuperado é do município de Alta Floresta. Após uma transferência via pix feita para uma conta errada, fez com que uma mulher do município de Canabrava do Norte descobrisse que golpistas tinham criado uma conta falsa em seu nome.



Por distração, a vítima de Alta Floresta digitou um número errado e fez uma transferência no valor de R$ 19 mil para conta de uma mulher que não era a destinatária do valor. Iniciada as investigações, foi possível descobrir que a mulher era moradora da cidade de Canabrava do Norte, sendo realizado o contato com ela para restituição do valor.



Em conversa com a recebedora do valor, ela se mostrou surpresa e revelou que não tinha conta no banco mencionado, momento em que descobriu que golpistas tinham criado uma conta utilizando seus dados pessoais. Com base na informação, a equipe da Delegacia de Alta Floresta, DRCI e apoio do Setor de Prevenção a Fraudes do Mercado Pago conseguiu a restituição dos R$ 19 mil transferidos pela vítima.



O delegado titular da DRCI, Ruy Guilherme Peral, destacou que os golpistas tem se especializado na criação de golpes e utilizam os mais diferentes meios para enganar as vítimas e por isso, as pessoas devem ter cuidados antes de fazer qualquer transferência de valor.



“Os estelionatários cada vez mais tem criado diferentes situações para enganar e induzir as vítimas a erro. Antes de fazer qualquer transferência de valor, as pessoas devem desconfiar sempre, conversar por meio de ligação ou pessoalmente com a pessoa que solicitou a quantia, conferir as contas que serão realizados os depósitos para não ser vítima de golpe”, disse o delegado.