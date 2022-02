A coordenação do Leilão Direito de Viver iniciou os preparativos na cidade de Alta Floresta, que receberá no próximo dia 25 de junho a 19ª edição do Leilão, um dos principais eventos promovidos no município em prol da unidade do Hospital de Amor, como hoje é chamado o Hospital de Câncer de Barretos.



Uma reunião realizada na última semana pela Comitiva do Bem definiu os primeiros detalhes, como a realização virtual do leilão no dia 25, um sábado, com transmissão pelo Agrocanal e Ricardo Nicolau Leilões. De acordo com o leiloeiro Valmir Valverde, integrante da Comitiva do Bem, Alta Floresta se tornará um polo de atendimento do Hospital de Câncer, atendendo a seis municípios da região.

A comitiva, junto com os prefeitos do Cisrat, se reunirá mais uma vez no próximo mês, com o diretor do Hospital, Dr. Rafael, para orientar as ações a serem tomadas para a implantação do ponto de atendimento. De extrema importância ao município e região, o Hospital de Amor tem mais de 58 anos de história e reconhecimento internacional por sua excelência em tecnologia e cuidado humanizado.

Conta atualmente com mais de 5.300 colaboradores atuando em suas dezenas de unidades de tratamento, prevenção, reabilitação e pesquisa, relacionadas à área oncológica, espalhadas pelo Brasil.