Destaques 14/02/2022 07:04 Redação I Nativa News Carro fica totalmente destruído após pegar fogo em Alta Floresta Foto: Reprodução O caso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros no final da tarde do último sábado (12) no bairro Jardim das Oliveiras em Alta Floresta. O veículo foi totalmente consumido pelas chamas. Conforme registro de atendimento do Corpo de Bombeiros, o proprietário de veículo relatou que não havia ninguém em casa quando as chamas tiveram início, vizinhos o alertaram. Houve perca total do veículo, a causa do incêndio não foi identificada.

