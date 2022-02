Destaques 14/02/2022 09:38 Redação I Nativa News ELIEÇÕES 2022: Podemos cogita lançar vereador Luciano Silva candidato a deputado Vereador Luciano e Dito secretário do Podemos em Mato Grosso Com o primeiro turno das eleições 2022 previsto para o dia 02 de outubro, as movimentações entre os partidos políticos já tiveram início. Na última semana, em Cuiabá, dirigentes do Podemos se reuniram com pré-candidatos ao pleito para as primeiras definições. A reunião foi realizada no Hotel Paiaguás, no último dia 09 de fevereiro, contou com a participação de pré-candidatos de vários municípios do estado. Na ocasião foram discutidas as possíveis candidaturas para os cargos de Deputado Federal e Estadual. Atualmente o Podemos não tem nenhum representante na Assembleia Legislativa, o que aumenta as expectativas do partido. Entre os pré-candidatos na reunião, representando a região norte do estado pelo Podemos está o vereador de Alta Floresta, Luciano Silva. Que foi eleito no município com o terceiro maior número de votos nas últimas eleições, o vereador está em seu primeiro mandato. Procurado pela redação do site Nativa News, Luciano confirmou presença na reunião e destacou que, "Estamos em busca de melhorar cada dia mais nossa região e o partido tem vários pré-candidatos em municípios do estado e há a possibilidade de termos um ou até dois representantes na Assembleia Legislativa do estado. Claro que para isso dependemos da aceitação da população, que nesse pleito ainda não há nomes a disposição que representem a região de Alta Floresta, que além de ter quase 40 mil eleitores ainda é uma cidade polo e enfrenta muitos problemas a nível regional".

