Destaques 14/02/2022 10:21 Só Notícias/Cleber Romero Acidente entre carro e carreta na BR-163 em Itaúba deixa um morto Foto: Reprodução O acidente envolvendo uma Fiat Strada branca, com placas de Curitiba (PR) e uma carreta (marca e modelos não informados) ocorreu, esta manhã, num trecho da rodovia federal, no município de Itaúba (90 quilômetros de Sinop). O motorista da Strada não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, segundo dados confirmados, há pouco, por uma equipe do hospital municipal. A identidade dele ainda está sendo confirmada. O motorista da carreta não precisou de atendimento médico, permaneceu no local para prestar esclarecimentos de como ocorreu o acidente para equipes da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil. No momento da colisão, estava chovendo muito. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia e reconhecimento oficial. A Strada ficou com a parte da lateral esquerda frontal completamente danificada.

