Destaques 14/02/2022 18:19 Assessoria | PMAF Volta às aulas: 2022 será um ano de readaptação para a educação presencial Foto: Divulgação Após um período conturbado causado pela disseminação mundial do vírus SARS-CoV-2, responsável pela Covid-19, alunos, pais e profissionais da educação municipal de organizam para um novo começo. Nesta segunda-feira, dia 14 de fevereiro, treze escolas da rede municipal de ensino iniciaram às aulas presenciais, retorno marcado pela alegria do reencontro e as boas-vindas aos novos estudantes. Devido ao avanço da nova variante da Covid-19, a Secretaria Municipal de Educação continua com a consultoria da Secretaria Municipal de Saúde e seguindo todos os protocolos de segurança: aferição de temperatura na entrada das escolas, uso de máscara, distanciamento e constante higienização das mãos. Retornaram às aulas as unidades de ensino: E.M. Arte de Aprender

E.M. Prof. Benjamim Pádoa

E.M. Vicente Francisco da Silva

E.M. Jardim das Flores

E.M. Maria Domingos

E.M. Anjo da Guarda

E.M. Menino Jesus

E.M. Paulo Pires Pereira

E.M. Trenzinho Mágico

E.M Princípio da Sabedoria

E.M Aluízio de Azevedo

E.M Castelo Branco

E.M Semente do Saber Nas escolas: E.M. Geny Silvério, E.M. Nilo Procópio Peçanha, E.M. Sônia Maria Faleiro, E.M. Irmã Dulce e E.M. Laura Vicuña o retorno está previsto para esta quarta-feira, dia 16 de fevereiro.

Voltar + Destaques