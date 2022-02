Destaques 14/02/2022 18:55 Só Notícias Apiacás: Corpo de jovem violentamente assassinado é encontrado na estrada Vila Mutum José Magno Sousa Motta, de 28 anos, foi encontrado ontem, na estrada Vila Mutum, no setor rural de Apiacás (488 quilômetros de Sinop) e havia diversos golpes de faca. Conforme o boletim de ocorrência, o jovem foi encontrado por moradores já sem vida e avisaram a Polícia Militar. Foi feito isolamento e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) de Alta Floresta fez as análises. A motivação e as circunstância de como ocorreram o crime ainda são desconhecidas e serão investigadas pela Polícia Civil. O corpo dele foi levado para necropsia numa funerária em Nova Bandeirantes, que tem convênio com o governo do Estado. Depois, será liberado para sepultamento.

