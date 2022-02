Destaques 15/02/2022 06:17 Alta Floresta: Motorista visível estado de embriaguez bate em carro parado em semáforo e acaba preso Um homem de 39 anos foi preso no final da tarde de domingo (13) ao bater o veículo que conduzia contra um carro que estava parado em um semáforo na Ariosto da Riva, em Alta Floresta. O motorista estava em visível estado de embriaguez. Conforme informações do boletim de ocorrência, o motorista seguia pela avenida quando o sinal fechou, a caminhonete do suspeito teria batido na traseira de um carro que afastou para frente e acertou a lataria do terceiro veiculo. O motorista que foi detido poderá responder por crime de trânsito ao dirigir sob influência de álcool ou outra substância psicoativa.

Voltar + Destaques