Neste início de semana o prefeito de Alta Floresta, Valdemar Gamba, está cumprindo agenda na capital do estado. Ao visitar o deputado estadual, Ondanir Bortolini “Nininho”, o prefeito o agradeceu por destinar emendas parlamentares para beneficiar o município. Os valores destinados somam de R$ 30 milhões e são aplicados em custeios de diversas pastas da prefeitura.

Gamba agradeceu as emendas e destacou o empenho do deputado, que em parceria com Neri Gueller e senador Carlos Fávaro, vem atendendo as demandas do município. “São emendas importantes para a infraestrutura e para a saúde municipal, para melhorar o atendimento à população. As emendas que são fruto da nossa boa relação com deputado Nininho. Quero dizer à nossa população que seguimos com a busca de recursos para melhorar ainda mais a nossa cidade”.

Entre as aplicações das emendas do deputado estão a reforma e ampliação do Centro de Convivência do Idoso, a reforma da Feira Livre Municipal, a construção de uma ponte na MT-325. A aquisição de uma ambulância para atender a região da Pista do Cabeça, que chegará em breve, uma Van para a Casa de Apoio em Cuiabá. Ainda a participação na emenda do senador Carlos Favaro no micro pavimento, pouco mais de R$ 30 mi e pavimento nos bairros Jardim das Araras, Jardim Universitário e Boa Esperança, emenda conjunta com Deputado Federal Neri Gueller.

Ainda nesta segunda-feira (14), junto com a primeira dama, Vilma Boaro Gamba e a secretária de Cultura Elisa Gomes, o prefeito esteve protocolando mais quatro projetos, que visam mais cultura à população altaflorestense, sendo eles um para a continuidade do Festival da Canção de Alta Floresta – Fescaf, outro para a retomada do Festival Rural de Alta Floresta, um para implantação de iluminação de um parque infantil na Praça da Cultura e o quarto projeto é para atender a iniciativa Eu amo e Cuido de Alta Floresta, com ações a serem desenvolvidas na Páscoa.