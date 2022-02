Destaques 15/02/2022 12:27 Redação Nativa News com Gazeta Digital Nova Monte Verde: Após 'sumir', mulher é achada morta na casa do namorado Foto: Reprodução/ TV Minha Cidade Dorcas Maria de Jesus Silva, conhecida como Suzi, 41 anos, foi encontrada morta dentro da casa do seu namorado, Gilson Viana Vaz, 38, nesta segunda-feira (14), em Nova Monte Verde. Ela estava desaparecida desde a sexta-feira (11), quando saiu de casa e avisou a filha que iria até o namorado e não retornou. O suspeito está foragido. O desaparecimento de Suzi foi relatado pela filha dela, que comunicou à Polícia que a vítima saiu na sexta-feira (11) para ir até a casa do namorado, no bairro São Lucas. Ela deixou o celular em casa e que, depois disso, não retornou e não entrou em contato com a família. A menina chegou a ir até a casa do namorado da mãe, mas não encontrou ninguém. A residência estava toda fechada. Já no começo da tarde de sábado (12), Gilson enviou uma mensagem no celular da vítima – que ela deixou em casa – dizendo que estava indo procurar emprego em uma fazenda. Ela visualizou e o questionou sobre o paradeiro da mãe, mas não teve respostas. Depois disso, ela procurou a polícia e denunciou o caso. Investigadores foram até a casa do suspeito e quando chegaram, encontraram várias moscas perto da janela. Com a suspeita, eles foram além e entraram por uma delas, onde encontraram o corpo da vítima já em estágio de decomposição. Ele tinha ferimentos na cabeça, possivelmente causados por um pedaço de madeira que se encontrava no local. Cena do crime foi isolada para os trabalhos da perícia. Gilson é procurado e apontado como autor do feminicídio.

