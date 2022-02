Destaques 15/02/2022 18:39 Redação I Nativa News Carlinda: menor é apreendido com entorpecentes após cumprimento de mandado Foto: Divulgação A apreensão foi realizada por mandado na manhã desta terça-feira (15) no município de Carlinda. Além do menor, foram apreendidas porções de substância análoga à maconha e um aparelho celular. Havia um mandado de busca na residência, Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar se deslocaram em ação conjunta até o endereço do menor infrator, de 17 anos, onde os materiais foram localizados.

O menor foi conduzido até a Delegacia de Polícia Judiciária Civil em Alta Floresta para as devidas providências.

