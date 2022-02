Destaques 16/02/2022 05:49 Redação I Nativa News Alta Floresta registra 874 casos positivos e 1 óbitos por Covid-19 Mais um pessoa morreu em decorrência da Covid-19 em Alta Floresta, conforme o boletim municipal atualizado desta terça-feira (15). A vítimas um homem de 63 anos, sem comorbidades, o seu falecimento ocorreu no dia 28 de janeiro, ele estava internada no Hospital Regional. Conforme os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta, há 874 casos ativos de covid-19 no município. Nas últimas 24 horas foram confirmados 53 novos casos da doença, 30 novos casos de pessoas diagnosticadas como recuperadas e 230 suspeitos aguardando resultado. Alta Floresta registra que 13320 pessoas já contraíram a doença, 12.288 já se recuperaram e 158 correspondem a pacientes com a doença que evoluíram para óbito. A ocupação dos leitos de UTI destinados a pacientes com COVID no Hospital Regional, das 10 vagas disponíveis, 09 são ocupadas no momento. Já na rede privada, dos 10 leitos, 10 ocupadas e seis pacientes são de outras cidades.

