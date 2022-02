Destaques 16/02/2022 07:52 Assembleia aprova Câmara Temática para analisar verba do BNDES destinada a concessionárias de rodovias em MT Proposta foi feita pelo deputado Faissal Calil, que aponta que recursos estão sendo repassados pelo BNDES às concessionárias sem transparência por parte das empresas Foto por: Sinfra-MT O deputado estadual Faissal Calil (PV) propôs, na última quarta-feira (9), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), a criação de uma Câmara Setorial Temática (CST) que terá como objetivo estudar, discutir, avaliar, acompanhar, e propor medidas referentes às concessões de serviço público de construção, manutenção e exploração de rodovias situadas no Estado de Mato Grosso. O projeto foi aprovado por maioria simples. Com prazo de atuação de 180 dias, prorrogáveis por mais 180, a proposta de instalação da Câmara Setorial, segundo o deputado, se deve ao fato de que recursos estão sendo destinados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para as concessionárias se que haja a devida transparência que se espera nesses contratos. Faissal alerta que cerca de R$ 200 milhões, foram desembolsados, resultando em prejuízos para a população, que paga um preço alto no pedágio e sofre com a precariedade da via. "O Governo de Mato Grosso está cometendo uma atrocidade com a população do norte do nosso estado. Quando instituiu o pedágio da MT-320, teve como única finalidade aferir lucro e aumentar impostos. Colocou mais de R$ 10 milhões nos cofres públicos e nada fez. Como Alta Floresta, Colíder e Nova Canaã, por exemplo, que sofrem com essa rodovia. O serviço é péssimo e o custo do pedágio é altíssimo. Pedimos a instalação da Câmara Temática para discutir todos os pedágios de rodovias mato-grossenses. Nada tem sido feito, nem mesmo um tapa-buracos. Queremos saber onde estão estes recursos oriundos do BNDES e onde eles foram investidos", afirmou Faissal. Participarão como membros, além de Faissal, que presidirá os trabalhos, os deputados estaduais Gilberto Cattani (PSL), Xuxu Dalmolin (PSC) e Delegado Claudinei (PSL). Também atuará na Câmara Temática, na condição de relator, o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Mato Grosso (Sindmat) Eleus Vieira de Amorim. Completam o grupo João Carlos Ribeiro da Silva, representante da Cooperativa de Transportes e Serviços (Bigcooper), Paulo Rogério de Oliveira, advogado em Colíder, Elaine Antunes, vereadora de Tangará da Serra, Darli Luciano da Silva, vereador por Alta Floresta e Marcelo Fraccari Canova, vereador por Colíder.

Voltar + Destaques