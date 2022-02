Destaques 16/02/2022 14:55 Ministério da Justiça e Segurança Pública vai leiloar imóveis apreendidos em Alta Floresta e outras 4 cidade de MT © Ministério da Justiça e Segurança Pública O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), vai leiloar, no próximo dia 25 de fevereiro, onze bens apreendidos do crime organizado, no estado de Mato Grosso. São salas comerciais, apartamentos e lotes nas cidades de Cuiabá, Tangará da Serra, Chapada dos Guimarães, Várzea Grande e Alta Floresta.

Todos os bens são avaliados em cerca de 20 milhões de reais. No entanto, o valor do lance inicial é de apenas 50% da avaliação. O diretor de Gestão de Ativos da Pasta, Giovanni Magliano, ressalta a importância do trabalho do Ministério da Justiça e Segurança Pública na agilidade da retirada destes imóveis das mãos de criminosos. "É uma iniciativa da Senad para tornar célere a venda de bens apreendidos pela prática de crimes e, dessa forma, asfixiar organizações criminosas. Todos os recursos são recolhidos em favor de contas públicas e utilizados em políticas públicas em favor da sociedade”, destaca. Qualquer pessoa do Brasil pode participar do leilão, que é realizado de forma online. Os bens já podem ser consultados e os lances podem ser dados pelo site - https://www.balbinoleiloes.com.br/ A venda dos imóveis apreendidos foi autorizada pela Justiça.

