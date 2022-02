Destaques 16/02/2022 15:33 PRF apreende maconha em ônibus que seguia para Alta Floresta Foto: Divulgação Na madrugada de hoje (16.02), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização no km 487 da BR 174, nas proximidades do município de Comodoro/MT, quando abordou um ônibus que fazia o trajeto Porto Velho/RO a Alta Floresta/MT. Durante o procedimento de fiscalização aos passageiros, foi identificado um grupo de quatro pessoas que saíram de Rondônia para trabalhar no estado de Mato Grosso. No decorrer da inspeção as bagagens desses passageiros, foram encontrados dois pacotes contendo droga, cerca de 0,5 kg de maconha, estavam separados em duas malas diferentes. Questionados sobre o ilícito, fora descoberto que pertenciam a dois passageiros do grupo e que os outros não tinham qualquer participação no transporte da droga. Diante da situação, os dois indivíduos que carregavam a droga foram detidos, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas e encaminhados para a Polícia Civil de Comodoro/MT. Todos os outros foram liberados para seguir viagem.

Voltar + Destaques