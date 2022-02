Destaques 16/02/2022 17:05 Alta Floresta: IPTU 2022 já está disponível com descontos de 12% para quota única A prefeitura de Alta Floresta divulgou no Diário Oficial do Tribunal de Contas na sexta-feira (14/01) o cronograma de cobrança do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2022, assim como a taxa de Coleta de Lixo doméstico do exercício 2022. O IPTU e a Taxa de Coleta de Lixo poderão ser pagos em três modalidades: - Em quota única, com desconto de 12%; - Parcelado em 03 (três) vezes, com desconto de 10%; - Parcelado em até 09 (nove) vezes, sem qualquer desconto. O vencimento da cota única está previsto para 15 de abril, o valor mínimo da parcela está previsto para o valor de R$ 49,23 (1,5 UPFM). Contribuintes que estiverem, até a data do lançamento, em situação de adimplência, terão direito ao desconto especial de 5% a título de bônus. A exemplo de anos anteriores, os boletos estão disponibilizados, a partir de fevereiro no site da prefeitura www.altafloresta.mt.gov.br, acessando o ícone SERVIÇOS, no campo “IPTU” e siga os passos para emissão de seu boleto de pagamento, ou pode ser retirado na sala do Cadastro, na sede da prefeitura. Em caso de parcelamento em 9 vezes, somente na prefeitura. O atendimento segue ininterrupto entre às 08h e às 16h de segunda a sexta-feira.

Voltar + Destaques