Destaques 17/02/2022 10:30 Assessoria | PMAF Abertas inscrições para o curso de formação Aquaviário Marinheiro Fluvial de Convés em Alta Floresta Foto: Divulgação A Capitania Fluvial de Mato Grosso informa que estão abertas até 21 de março de 2022, as inscrições para o Curso de Formação de Aquaviários, Marinheiro Fluvial de Convés, em Alta Floresta. Estão destinadas 30 vagas, as inscrições tem taxa de R$ 8,00 e devem ser realizadas no Campus Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) – na Rodovia MT 208, Loteamento Aquarela - Hamoa, no horário das 08h às 11h30 e das 14h às 16h. Requisitos: Ambos os sexos

Brasileiros nato ou naturalizado

Ter no mínimo 18 anos até o ato da matrícula

Ensino fundamental completo (9º ano) Para preenchimento da Ficha de Inscrição do Curso, Anexo IV do edital, os candidatos deverão portar cópias e os originais dos documentos abaixo relacionados que, após a conferência, receberão o comprovante de inscrição: Cópia do comprovante de escolaridade de conclusão do 9º ano do Ensino Fundamental; Cópia do comprovante de residência com CEP no prazo máximo de 90 dias em nome do requerente ou declaração de residência (Anexo VI), junto com o comprovante; Cópia do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); Cópia do documento oficial de identificação válido e com fotografia; Cópia do Título de Eleitor para os que tiverem dezoito anos ou mais (poderá ser aceito o comprovante de solicitação do referido Título); Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) emitido por médico há menos de 1 (um) ano, a contar da data de sua emissão que comprove o bom estado de saúde física e mental e, explicitamente, as condições visuais e auditivas. Nesse atestado deverão também constar a altura e cor dos olhos do interessado de acordo que estabelece o Anexo III do Edital; Cópia do certificado que o candidato do sexo masculino está em dia com as obrigações militares (Lei do Serviço Militar); Comprovante do pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU); Somente para os aquaviários apresentar cópias da CIR e o tempo de embarque (experiência profissional); e 2 (duas) fotos 3 x 4, recentes. O curso será aplicado na sede do IFMT, a provas será aplicada no dia 26 de março, o curso, para os aprovados, terá início em 18 de abril de 2022. Maiores informações podem ser acessadas no edital disponível no portal www.cfpn.mar.mil.br no campo > Serviços – Comunicado e Editais do EPM > Capitania Fluvial de Mato Grosso

