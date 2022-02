Destaques 17/02/2022 15:03 Suspeitos presos em Nova Bandeirantes gerenciavam e abasteciam bocas de fumo na região A Polícia Civil deflagrou nesta quarta-feira (16) em Nova Bandeirantes e Nova Monte Verde, no norte do estado, a Operação Loge para cumprimento de 20 mandados judiciais contra alvos investigados por tráfico de drogas e crimes patrimoniais e violentos ocorridos nos municípios. Durante a operação, foram presos em flagrante quatro adultos, entre eles o traficante que gerenciava o abastecimento de entorpecentes na zona urbana e outro responsável por vender drogas no garimpo Juruena. Com eles, as equipes policiais apreenderam considerável quantidade de drogas, entre cocaína, pasta base e maconha, que seriam entregues para abastecimento de bocas de fumo, além de armas e dinheiro. Dois adolescentes também foram apreendidos por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas. Após investigações, a Polícia Civil identificou pontos de venda de entorpecentes, conhecidos como 'lojinhas', e também o suspeito de gerenciar o abastecimento das bocas de fumos na cidade e o outro que agia na zona rural.

Após representação do delegado de Nova Bandeirantes, Antenor Júnior Pimentel Marcondes, o Poder Judiciário deferiu mandados de buscas e apreensões nas residências dos investigados. “O tráfico tenta se reorganizar muito rápido. Há cerca de duas semanas, a equipe da Delegacia de Nova Bandeirantes cumpriu um mandado de prisão contra suspeito de homicídio que, após atirar contra os policiais, foi a óbito em em confronto. Com esse suspeito foram encontrados diversos entorpecentes. Ele exercia o papel de gerente e disciplina de uma facção criminosa. Com a morte desse suspeito, um novo gerente da distribuição urbana de drogas assumiu a função e agora foi preso na Operação Loge”, explicou o delegado Antenor Pimentel, destacando o trabalho policial em dar uma resposta à população diante dos crimes praticados pelo grupo. Loge é um termo francês que refere-se à venda de produtos.

Voltar + Destaques