A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos tem intensificado o trabalho de recuperação de estradas na zona rural do município de Alta Floresta. Nesta quarta-feira (16) uma visita in loco para marcar pontos críticos foi realizada pelo prefeito Valdemar Gamba e o secretário de Infraestrutura Roberto Patel. Após início de ano com muitas chuvas, várias vias urbanas e rurais foram danificadas, o trabalho de recuperação das vias e cabeceiras de pontes e bueiros vem sendo realizado para atingir a maior eficiência e durabilidade do serviço, para que as estradas se mantenham em boas condições de trafegabilidade por mais tempo. Diversos trechos da via rural estavam comprometidos pela ação do tempo, chuvas, foram percorridos pontos na região da 1ª e 2ª Norte, 3ª Leste e 5ª Oeste. Na região da 5ª Sul seguem os trabalhos de substituição de ponte de madeira por aduelas, que proporcionará boas condições de deslocamento aos moradores e produtores. Durante passagem pela Comunidade Mundo Novo, o prefeito conheceu a realidade do Posto de Saúde, que atende a região, se comprometendo com a manutenção e reforma da unidade, que deve ter início assim que iniciar o período de estiagem das chuvas.

