A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Alta Floresta está com uma equipe de fiscais percorrendo todos os bairros e vicinais dentro do núcleo urbano, afim de coibir ou pelo menos minimizar casos de descartes de lixo em áreas públicas ou beira de estradas. Uma outra ação da pasta é notificar todos os proprietários de terrenos baldios, que estejam sujos, principalmente aqueles cheios de recipientes que acumulam água e contribuem para a proliferação do mosquito da dengue.



A doença tem provocado um surto no município e conforme vistorias, muitos terrenos baldios são encontrados larvas do aedes aegypti, mosquito transmissor da doença que provocou nova epidemia no município. “Todos os terrenos onde os proprietários não limparem, vamos notificar. Os que não tomarem providência, a prefeitura vai resolver, mas vai cobrar e o valor vai para a dívida ativa caso a pessoa não pague”, comentou o servidor público do departamento de fiscalização, Ozeias Cunha.



Ele disse que as notificações e multas são também para quem for flagrado ou descoberto descartando lixo em qualquer lugar que não for adequado. “Na frente da casa dos outros, beira de estradas e terrenos alheios não são os locais. Há o aterro sanitário seco e também o aterro para lixo orgânico que a prefeitura inclusive faz a coleta regular. Do final do ano passado para cá, já identificamos muita gente que jogou lixo ou animal morto em terreno ao lado, em estrada e outros locais proibidos. Essas pessoas foram notificadas, vão pagar multas e assim será feito com quem for descoberto”, comunicou.