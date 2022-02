Destaques 17/02/2022 18:43 G1MT Unemat exige de alunos comprovação de vacinação contra a Covid-19 para matrículas Os estudantes devem apresentar o comprovante de imunização. Caso contrário, o processo é indeferido. Os estudantes da Universidade do Estadual de Mato Grosso (Unemat) deverão comprovar a imunização contra a Covid-19 no momento de matrícula ou rematrícula. O documento deve ser enviado em anexo, já que o procedimento é virtual. Quem não enviar, terá o ingresso negado. O prazo para matrícula foi aberto nesta quinta-feira (17), pelo site da instituição. Caso não haja comprovação, a matrícula não será efetivada. A expectativa é de que mais de 2.400 novos alunos façam a matrícula. As aulas devem voltar em março de maneira presencial. Desde o início da pandemia, há dois anos, o ensino acontece de forma remota. O diretor do campus da Unemat em Tangará da Serra, Ariel Lopes Torres, explicou como funciona esse processo online. “Os alunos dessa semana vão efetivar a matrícula e deverão subir no sistema o certificado de vacinação, independente se ele tomou só uma dose, duas ou já está na dose de reforço, ele tem que subir o comprovante lá. Para garantir a matrícula, tem que apresentar pelo menos uma dose da vacinação”, disse. A decisão de exigir o comprovante de vacina foi tomada em dezembro do ano passado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da universidade. O conselho possui suporte de um comitê de enfrentamento à Covid, que ajudou a levantar evidências científicas e epidemiológicas para embasar a decisão. Em todo o estado, a Unemat possui 60 cursos de graduação. Em Tangará da Serra, são nove cursos e 60 vagas estão sendo oferecidas. Segundo Ariel, todos os funcionários do campus na cidade estão vacinados e aguardando o retorno dos estudantes de forma presencial.

Voltar + Destaques