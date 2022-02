Destaques 18/02/2022 06:04 Assessoria | PMAF Diretoria de Trânsito de Alta Floresta orienta pais sobre trânsito seguro em frente as escolas Foto: Divulgação A Diretoria Municipal de Trânsito, iniciou uma série de ações, entre elas, de panfletagem em semáforos do município e em frente escolas com mensagens de conscientização para com o transporte adequado de crianças. De acordo com o diretor, Fernando de Carvalho de Oliveira, a ação busca apresentar medidas de segurança no transporte de crianças que podem evitar acidentes. Neste período de início das aulas, as panfletagens trazem orientações das mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) promovidas pela Lei Federal nº 14.071/2020 no transporte de crianças em veículos e motocicletas. Além da orientação aos pais, o panfleto trás atividades relacionadas ao trânsito para as crianças. Material que também é entregue nas escolas para trabalhos de conscientização. Equipamentos de retenção O bebê conforto deve ser usado para crianças de até um ano e até 13 quilos. A cadeirinha para crianças de 01 a 04 anos e que tenham entre 9 e 18 quilos. Já o assento de elevação é indicado para crianças com idade entre 4 e 7 anos e meio, que não tenham atingido 1,45m de altura e com peso entre 15 e 36 quilos. Para as crianças com mais de 7 anos e meio até 10 anos de idade e que ainda não tenham atingido 1,45 m de altura o transporte deve ser realizado no banco traseiro utilizando o cinto de segurança. Transporte em motos A nova lei também aumenta a idade mínima para o transporte de crianças em motocicletas. Até então, era proibido transportar criança menor de 7 anos ou sem condições de cuidar da própria segurança. Agora será proibido transportar criança menor de 10 anos ou sem condições de cuidar da própria segurança. Vale lembrar que o deslocamento feito por motocicleta exige o uso do capacete de segurança de tamanho adequado, com viseira ou óculos protetores para piloto e passageiro, conforme artigo 54 do Código de Trânsito Brasileiro.

