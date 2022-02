A motocicleta CG 125 Fan ES de preta, com placa de Cuiabá, foi deixada na borracharia, localizada no setor J, no início da manhã de ontem (17). Ao abrir o estabelecimento o suspeito ainda estava no local, saindo deixando o veículo. Agentes de trânsito estiveram no local e identificaram a queixa de roubo/furto no mês de junho de 2017.



Polícia Militar foi acionada, imagens do circuito interno foram examinadas e deverão auxiliar na identificação do suspeito, homem de cor parda, barba por fazer, na ocasião usava uma camisa manga longa de cor azul marinho, calça jeans clara, tênis, com uma mochila nas costas. Rondas foram realizadas, mas o suspeito não foi localizado.



Conforme informado a redação do site Nativa News, ao chegar pela manhã, a proprietária da borracharia avistou o suspeito, que aparentemente se abrigava da chuva, o suspeito desceu da motocicleta, tomou água, reclamou que a chuva não parava e em seguida deixou o local a pé, levando apenas o capacete. Foi constatado que a motocicleta apresentava problema na corrente.

O suspeito não retornou, estranhando a atitude, a polícia foi acionada.