Destaques 19/02/2022 06:51 Marcelo Carvalho | PMAF Alta Floresta: Unidade de Síndromes Gripais adota novo fluxograma de atendimento A Prefeitura de Alta Floresta, através da Secretaria de Saúde informa a toda a população que a partir do 18/02 (sexta-feira) a Unidade de Síndromes Gripais estará atendendo a população sob um novo fluxograma. Este fluxograma de atendimento foi elaborado com base nas orientações do ministério da saúde e adaptado à realidade da saúde pública do nosso município. O protocolo que será seguido:

Paciente do 1 ao 4 dia de sintomas: coletar RT-PCR e se afastar por 7 dias;

Se o RT-PCR der positivo: sintomáticos e assintomáticos o afastamento deve ser de 7 dias (a partir da consulta)

Se o RT-PCR der negativo: os sintomáticos (pessoas que tem sintomas) devem procurar a Unidade de Síndromes Gripais para reavaliação médica, já os assintomáticos (que não possuem sintomas) podem ter alta.

Paciente após o 4 dia de sintomas:

Coletar Antígeno AG e se afastar por 7 dias;

Se o antígeno der positivo: sintomáticos e assintomáticos- afastamento de 7 dias (a partir da consulta);

Se o antígeno der negativo: Coletar RT-PCR e se afastar por 7 dias; Ao fim do atestado de 7 dias o paciente não necessita procurar a unidade para retirada do termo de alta (salvo em casos em q o RH das empresas solicite). Todo e qualquer paciente que apresentar sintomas no último dia de afastamento deverá procurar imediatamente a unidade de síndromes gripais para reavaliação médica. Pacientes assintomáticos nas últimas 24 horas sem uso de antitérmicos podem ter alta automaticamente!

