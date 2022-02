Destaques 19/02/2022 07:00 Arão Leite/J. Cidade ATRAÍDA PARA A MORTE: Polícia procura marido que matou mulher à facada em Monte Verde Dorca Maria de Jesus da Silva, de 41 anos, é mais uma vítima de feminicídio no estado de Mato Grosso. A diarista foi morta no final de semana, mas o corpo só foi encontrado na segunda-feira, dia 14, quando já estava em adiantado estado de decomposição.

O principal suspeito é o namorado dela, mas esse desapareceu. O último contato foi com a filha da vítima, pessoa que desconfiou de uma versão mentirosa e resolveu chamar a Polícia. “A comunicante relatou que sua mãe saiu na sexta-feira para ir à casa de seu namorado e que desde esse dia não voltou mais para sua residência, e que a mesma deixou o celular”, documentou a PM

“No sábado, dia 12, a comunicante (filha) foi até a residência do namorado da vitima procura-la, mas não tinha ninguém. Quando foi meio dia, o suspeito mandou uma mensagem no celular da vitima dizendo que estaria em uma fazenda procurando um emprego e que depois iria leva-la, mas como o celular da vitima estava na residência dela, a filha visualizou e perguntou onde está minha mãe?. Daí pra frente o suspeito não respondeu mais. Após a comunicante ter notificado sobre o caso, deslocamos até e residência do suspeito e ao chegar nos deparamos com moscas nas janelas. Com a suspeita de possível homicídio, resolvemos adentrar”, descreveu a Polícia Militar informando que foi localizado o corpo da vitima em avançado estado de decomposição.

Dorca que era conhecida em Nova Monte Verde como Suzy, atuava no ramo de diarista, prestando serviço na casa de muita gente. Sua morte chocou a cidade de Nova Monte Verde onde ela mesmo no ano passado já tinha prestado queixa contra o suspeito contra quem tinha uma medida protetiva. O relacionamento dos dois sempre foi conturbado e nesse novo encontro, na sexta-feira, o suspeito acabou tirando sua vida e fugiu com uma moto Suzuki modelo Intruder, preta.

Qualquer informação, 197 Polícia Civil, ou 190, Polícia Militar.

