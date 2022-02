Destaques 19/02/2022 08:41 Arão Leite/J. Cidade Jovem em Alta Floresta ameaça funcionários de Escola e acaba preso GCom/MT - Chico Valdiner A Polícia Militar precisou ser chamada para fazer a detenção e um rapaz de 18 anos, acusado de intimidar e até mesmo ameaçar funcionários de uma escola estadual no Bairro Cidade Alta . A ocorrência foi registrada junto à Central de Operações, mas o caso seguirá investigado pela Polícia Civil.

Conforme uma das vítimas, o rapaz praticamente todos os dias vai à escola e mesmo sem estudar, entra em qualquer horário, inclusive pulando o muro. “Ele diz que quer se matricular, mas para estudar no período diurno. Só que quando entra no sistema, a matrícula dele é recusada devido à idade dele. Mesmo assim ele insiste, diz que trabalha à noite, mas não apresenta qualquer comprovante de serviço e além disso, é visto praticamente nos três turnos no pátio da escola. Uma vez ele já me disse que ia me dar um tiro na cara”, comentou a pessoa que prefere não ser identificada.

O clima de medo da instituição é notório. “Ele vem aqui na porta das salas dos professores ou coordenação e quem vai falar com ele é intimidado”, acrescenta a pessoa ao salientar que não viram mais alternativa a não ser acionar à Polícia Militar e encaminhar o caso à Assessoria Pedagógica.

Quanto ao estudo do rapaz, ele gostaria de se matricular no oitavo ano do ensino fundamental e devido sua idade a recomendação da escola foi para que procurasse o ensino EJA onde poderia acelerar os estudos e ficar com uma turma da mesma faixa etária. “Aqui durante o período diurno são todos menores”, comentou a funcionária sem se identificar também.

