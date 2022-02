Destaques 20/02/2022 07:05 G1MT Sinop: Padre preso por suspeita de abusos sexuais contra menores em igreja diz ser vítima de ‘armação’ Advogado diz que as acusações começaram após um dos adolescentes ser afastado de um cargo da igreja e alega que o cliente é inocente. Até agora, a polícia disse que recebeu quatro denúncias contra o líder religioso. Foto: Divulgação O padre preso na quinta-feira (17) por suspeita de abusos sexuais e estupro contra crianças e adolescentes de uma igreja em Sinop, no norte do estado, disse por meio dos advogados de defesa que está sendo vítima de uma armação de um dos adolescentes que o denunciou. O advogado de defesa, Márcio de Deus, afirmou que o cliente é inocente e nega que ele tenha confessado o crime à Polícia Civil. No dia da prisão, o delegado Pablo Bonifácio Carneiro contou que, numa entrevista preliminar, durante o trajeto da casa do padre até a delegacia, o suspeito lamentou o ocorrido e afirmou que tudo o que ele fez foi consentido pelas vítimas. Segundo o delegado, o religioso demonstrou arrependimento e chorou afirmando que deixaria de ser padre e que queria preservar a igreja. A defesa, no entanto, nega que houve essa confissão. O advogado contou que teve uma conversa com o padre no presídio e que ele disse que está sendo vítima de uma armação de um dos adolescentes que o denunciou e que vai provar no processo que é inocente. “Houve um problema na igreja e tiraram o cargo que o rapaz tinha. A partir daí o padre começou a sofrer essas situações”, disse. O religioso passou por audiência de custódia e continua preso na Penitenciaria Osvaldo Florentino Leite, o Ferrugem. Entenda o caso Além da prisão, a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão em uma chácara onde o suspeito mora. No local, foram apreendidos celulares e computadores para verificar se há conteúdo de pornografia infantil. Um dos celulares usados pelo suspeito estava formatado, segundo a polícia. De acordo com o delegado, a mãe de um dos adolescentes declarou que o filho trabalha desde o ano passado na igreja liderada pelo religioso e teria sofrido abusos sexuais praticados em diferentes períodos. Em depoimento especial, o adolescente confirmou à polícia que o investigado cometeu os abusos quando ele tinha 7, 13 e 15 anos. Segundo a polícia, outro adolescente, de 17 anos, confirmou que o padre cometeu estupros contra ele nos últimos três anos. “Entrevistamos pessoas que frequentavam a igreja e dois desses adolescentes narraram abusos que começaram com passar as mãos nas nádegas, nos órgãos genitais, esse tipo de coisa. Uma das vítimas teria gravado o padre levando ela para um banheiro dentro do quarto paroquial”, contou o delegado. As vítimas, conforme apontou as investigações, eram ameaçadas pelo líder religioso, que afirmava ser uma pessoa de influência na comunidade. A polícia também representou pelo afastamento do sigilo de dados e pela autorização de acesso e extração de dados contidos nos aparelhos eletrônicos apreendidos na casa do suspeito, que serão analisados pela equipe da delegacia especializada. Afastamento da Igreja A Diocese Sagrado Coração de Jesus de Sinop informou que em 14 de fevereiro recebeu oficialmente a denúncia de membros de uma família contra o padre e que foi aberto um procedimento administrativo para apurar o caso. Ele também foi afastado das funções.

