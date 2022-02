Corpo de Bombeiros foi acionado no início da noite deste sábado (19) para atender uma ocorrência de incêndio em residência no residencial Jardim Flamboyant. Mobílias foram consumidas pelas chamas, os moradores não estavam no momento do incêndio, apenas danos matérias foram registrados.

Conforme registro do Corpo de Bombeiros, o incêndio foi informado por volta das 19h08, no local a guarnição efetuou o combate ao incêndio em um dos quartos do conjunto de kit nets. A rápida ação dos militares impediu que as chamas se alastrassem para as demais kit nets do condomínio residencial. No interior da residência uma cama foi totalmente consumida pelas chamas e houveram danos no forro e madeiramento do teto.

Houve a necessidade de desligamento da rede de energia elétrica e arrombamento de portas para localizar o foco do incêndio. A ocorrência foi finalizada com a presença da proprietária do imóvel que fez uma vistoria no local e recebeu algumas orientações da guarnição.