Os prefeitos de Apiacas e Paranaíta, criticaram a fala do deputado estadual Ulysses Moraes (União Brasil) em que o parlamentar diz que encontrou mais uma ponte do governo de Mato Grosso sem o encabeçamento. “Essa ponte que está há meses sem o encabeçamento e é uma vergonha ver que o governo está fazendo isso. Qual é a serventia de uma ponte nessas condições? Já enviamos requerimentos e indicações porque, infelizmente, existem inúmeras pontes nessa mesma situação. Mas, vamos continuar cobrando”, afirmou o parlamentar.

Julio Cesar prefeito de Apaicas classificou a fala do parlamentar como uma “falta de conhecimento” e enfatizou que a ponte sobre o Rio Bruno na MT-206 teve termino no período chuvoso. “ Todo mundo sabe que as chuvas adiantaram esse ano e tudo que o governo do estado nos deu de informação estão cumprindo, infelizmente o deputado veio e falou o que não sabe, entramos no ano político né, eu queria que ele tivesse vindo quando eu estivesse aqui, como eu não estava, ele veio, andou, falou o que quis, mas o município está de portas abertas para ele e como para outros deputados também que queiram ajudar o município, agora só vim para jogar terra no que está pronto, querer fazer intriga com o governo que por mais que tenha falhas é o governo que mais ajudou a região”, disse.

Osmar Antônio Moreira prefeito de Paranaíta destacou o volume de investimentos do Governo Estadual na região, alertou que o parlamentar não tem conhecimento para falar de uma região próspera que será uma grande potência em pecuária e grãos do Estado de Mato Grosso. “Esses deputados de Facebook que faz votos só através de mídias fakenews não conhecem a realidade. “Essa ponte aqui deputado, será contemplada com asfalto na MT-206, entre os municípios de Paranaíta e Apiacás, só para esclarecer o deputado que talvez não sabe ou não conhece os projetos do governo e está se assustando com tantas obras que esse governo está fazendo, esse governo está fazendo obras para essa região que em 40 anos nós não estivemos, isso nos entristece de vir alguém querer por causa por causa da política denegrir imagem do governador que está fazendo tanto para esta região, completou Osmar