Destaques 22/02/2022 06:22 Assessoria | PMAF Pedro Henrique Silva é o novo secretário de Esportes de Alta Floresta Foto: Divulgação Na tarde da última sexta-feira (18) o prefeito Valdemar Gamba reunido no gabinete com representantes do esporte altaflorestense, fez a apresentação da nova equipe da secretaria de Esportes e Lazer. Após a saída, por motivos pessoais, do secretário Valdines Rojas, o diretor Pedro Henrique Silva Salustiano estava respondendo interinamente pela pasta. Na sexta-feira foi anunciada a decisão de que passará a responder como secretário. Para compor a equipe, o senhor Claudecio de Oliveira foi apresentado como o novo diretor. O ex-secretário foi lembrado pelo bom trabalho desenvolvido enquanto líder, elogiado pelas ações desenvolvidas no decorrer do ano passado. Lideranças do esporte municipal estiveram presentes e elogiaram também o prefeito pela decisão assertiva na pasta, que passa a ter técnicos experientes à frente das ações. Na reunião esteve presente a secretária municipal de educação, Lucineia Matos, que reforçou a parceria que existia entre as pastas e que permanece ainda mais forte com o retorno das aulas presenciais. Vereadores ligados ao esporte, Claudinei de Jesus, líder do prefeito na Casa Legislativa e José Vaz “Eskiva”, que demonstraram parceria para com os novos gestores da pasta e nas futuras ações.

Voltar + Destaques