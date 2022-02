Uma cobra da espécie caninana foi resgatada sábado, dia 19, debaixo de uma laje na frente, quase na porta de entrada do Hospital Regional de Alta Floresta. Corpo de Bombeiros foi quem fez a captura do animal que estava hostil e procurando abrigo. De acordo com o vigilante Eduardo Patrício, primeiramente a serpente foi vista mais distante da porta da unidade. “Mas ela parecia ir para o lado da avenida e a gente, para evitar que a cobra fosse atropelada, foi fazendo com que ela voltasse, mas ela é rápida e ficou agressiva. Foi então que acionamos o Corpo de Bombeiros”, contou.

Os militares quando chegaram a cobra estava embaixo de uma laje, bem em frente a porta de entrada da unidade, só com pequena parte do rabo à amostra. Com cuidado, a equipe dos bombeiros a capturou, colocou em um compartimento e foi leva-la até uma área de mata segura. “pelo menos não houve acidente com pessoas e muito menos com ela”, analisou Eduardo Patrício. Cobra caninana A espécie de serpente assusta por seu porte grande e sua agilidade, mas não possui veneno. O animal reptiliano é típico das Américas Central e do Sul, possui escamas amarelas com manchas pretas e pode chegar até a dois metros e meio de comprimento