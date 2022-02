Destaques 22/02/2022 14:31 Alta Floresta: Tiros e ameaças no trânsito termina com homem preso por porte ilegal de arma de fogo Foto: TV Nativa - Rede Record O caso foi registrado no final da manhã desta terça-feira (22), quando uma caminhonete fez uma ultrapassagem indevida e efetuou disparos de arma de fogo. O homem foi detido pela Polícia Militar momentos após.

Conforme informações repassadas a redação do site Nativa News, o caminhoneiro seguia carregado de madeira pela rodovia MT-208, próximo ao frigorífico JBS, quando houve uma tentativa de ultrapassagem de uma caminhonete, ao passar a ponte a ultrapassagem foi feita momento em que o condutor da caminhonete sacou uma arma e efetuou disparos para cima, intimidando o motorista.

Em contato via rádio com outros caminhoneiros, a caminhonete foi impedida de seguir viagem até a chegada da Polícia Militar. O condutor foi detido por ameaça e porte ilegal de arma de fogo, encaminhado a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências que o caso requer.

