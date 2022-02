Destaques 22/02/2022 18:17 Marcelo Carvalho ASCOM Vacinação Infantil: Prefeitura de Alta Floresta muda agendamento on-line para presencial A Prefeitura de Alta Floresta através da Secretaria de Saúde informa a todos que a pessoa que cadastrou a criança para vacinação contra a covid-19, seja online ou seja no posto de saúde, deverá ir até o Centro de Vacinação Infantil para realizar o agendamento, visto que muitas pessoas não estão atendendo as ligações da equipe de vacinação, sendo assim, a pessoa interessada deve ir realizar o agendamento presencialmente. O Centro de Vacinação Infantil fica na Rua T 06 - Setor Industrial, em frente a Aquarela tintas, anexo ao Caps e funciona de segunda a sexta, das 7h as 11h e das 13h as 17h

